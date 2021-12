Rigoletto al Circo Massimo: la prima serata di Rai3 dedicata all’opera di Giuseppe Verdi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giovedì 30 dicembre 2021 in prima serata su Rai3 va in scena, è il caso di dirlo, un film opera diretto da Damiano Michieletto che porta in televisione una grande opera di Giuseppe Verdi. In Rigoletto al Circo Massimo il pubblico potrà godere dell’intera opera realizzata a luglio del 2020 e registrata con un imponente regia, in modo da ripercorrere in chiave filmica quello che di fatto è stato il ritorno dell’opera in Italia dopo le chiusure legate alla pandemia di Covid-19. L’intera serata del canale sarà legata al capolavoro Verdiano grazie anche al documentario di Enrico Parenti dal titolo di Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo che andrà in onda a seguire dopo la conclusione del film. Scopri ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giovedì 30 dicembre 2021 insuva in scena, è il caso di dirlo, un film opera diretto da Damiano Michieletto che porta in televisione una grande opera di. Inalil pubblico potrà godere dell’intera opera realizzata a luglio del 2020 e registrata con un imponente regia, in modo da ripercorrere in chiave filmica quello che di fatto è stato il ritorno dell’opera in Italia dopo le chiusure legate alla pandemia di Covid-19. L’interadel canale sarà legata al capolavoroano grazie anche al documentario di Enrico Parenti dal titolo di2020. Nascita di uno spettacolo che andrà in onda a seguire dopo la conclusione del film. Scopri ...

