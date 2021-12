Questi 3 segni zodiacali non perdonano, evita di fargli un torto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli astri ci rivelano quali sono i segno zodiacali con i quali non dovresti mai avere nulla a che ridire. Non perdonano mai. Caparbi e rancorosi, Questi segni non passano mai su un torto subito. Il rapporto con loro è molto delicato. Fai attenzione a non incrinarlo altrimenti non ti perdoneranno. Può capitare a tutti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli astri ci rivelano quali sono i segnocon i quali non dovresti mai avere nulla a che ridire. Nonmai. Caparbi e rancorosi,non passano mai su unsubito. Il rapporto con loro è molto delicato. Fai attenzione a non incrinarlo altrimenti non ti perdoneranno. Può capitare a tutti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mariann60059306 : RT @giuliamarzam: FATALITÀ a Barcellona pt.2 Ormai questi sono segni del destino oh,??? #amemici20 @giuliast4bile - LERSTAPPEN : @ssainz_55 Ama quale di questi fantastici segni ti appartiene? Ecco perché ti amo allora ?? - zero_hattori : @RAV3NCL0WN Come lo sapevo che ero tra questi segni ?? - jejadud : RT @giuliamarzam: FATALITÀ a Barcellona pt.2 Ormai questi sono segni del destino oh,??? #amemici20 @giuliast4bile - zero_hattori : @RAV3NCL0WN Quali sono i tre segni che odi? Anche se sento che il mio è tra questi -