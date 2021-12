Pd fuori dai giochi e, Letta kamikaze: "Ampia maggioranza o Draghi cade". Quirinale, così si apre la crisi di governo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Pd non ha più il pallino per decidere il presidente della Repubblica e passa alle minacce. "La via maestra è la continuità di governo. Il capo dello Stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall'altra farebbe cadere il governo". Parola di Enrico Letta, segretario dem, che con una intervista a Repubblica apre ufficialmente il capitolo "crisi di governo". Anche perché per ora, sul Quirinale, manca qualsiasi tipo di candidatura bipartisan. Il Pd litiga con Giuseppe Conte, il M5s si spacca, Silvio Berlusconi crede nel colpaccio ma sempre dal Nazareno è Peppe Provenzano, vice di Letta, ad avvertire Salvini e Meloni: per poter trattare, occorre innanzitutto far fuori il Cav ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Pd non ha più il pallino per decidere il presidente della Repubblica e passa alle minacce. "La via maestra è la continuità di. Il capo dello Stato va eletto a larghissima, una forzatura da una parte o dall'altra farebbere il". Parola di Enrico, segretario dem, che con una intervista a Repubblicaufficialmente il capitolo "di". Anche perché per ora, sul, manca qualsiasi tipo di candidatura bipartisan. Il Pd litiga con Giuseppe Conte, il M5s si spacca, Silvio Berlusconi crede nel colpaccio ma sempre dal Nazareno è Peppe Provenzano, vice di, ad avvertire Salvini e Meloni: per poter trattare, occorre innanzitutto faril Cav ...

Ultime Notizie dalla rete : fuori dai Zaniolo: Mourinho e Mancini devono crederci ... quando dà l'idea di essere il calciatore che manca all'Italia dai tempi di Totti. E tuttavia il ...aveva già mostrato di essere un fuoriclasse e un leader destinato a comandare in campo e fuori per una ...

Una vita anticipazioni: la pace è stata fatta tra loro? ...Il vero problema saranno i nonni del giovane avvocato che gli consigliano di tenersi alla larga dai ... Francesco Lelli non risposto Marcos intanto è fuori e Anabel e Felicia sono state 'affidate' alle '...

Mercato NBA, quattro scambi per quattro squadre ormai fuori dai giochi Sky Sport MERCATO EUROLEAGUE -Stefan Jovic alla firma con il Panathinaikos La guardia serba Stefan Jovic era fuori per infortunio fin dai giorni precedenti lo scorso preolimpico di Belgrado ai primi di luglio. Adesso che è guarito, è entrato nel mirino ...

Le baracche di Fondo Saccà, dove sono cresciute per decenni generazioni di messinesi - Capacity Dopo la demolizione delle baracche, 150 famiglie si sono scelte una casa senza essere spostate in altri quartieri ghetto. Il coraggio delle mamme e la "sfida" alla criminalità ...

