Nicolas Cage | Non amo essere definito un attore

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ha spiegato perché non amaunripercorrendo le scelte compiute nella sua carriera.ha svelato i motivi per cui non amae spiegando quale termine preferisce che venga usato per definirlo. Il protagonista del recente film Pig, in una recente intervista rilasciata a Variety, ha parlato della propria carriera e delle scelte compiute nel corso degli anni. Tra le pagine del magazine,ha dichiarato che non ama il termine '': "Per me implica sempre 'Oh, è un grandioso, quindi è un bugiardo grandioso'. Quindi, con il rischio di sembrare un ...