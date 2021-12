Le 13 sfilate di moda più importanti del 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'anno scorso, uno dei più singolari nell’intera storia della moda, ho intrapreso un esercizio bizzarro: redigere una classifica delle 15 sfilate di maggiore importanza del 2020. Si è trattato, come in tutte le graduatorie di questo genere, di un gioco quasi infantile: come è possibile affermare che una sfilata di Celine sia migliore di una di Collina Strada e, soprattutto, quale valore può avere un giudizio di merito comparativo tra tanti marchi abituati a lavorare con differenti risorse e per un pubblico di ogni possibile dimensione? Compilare quella lista mi ha però aiutato a trovare un senso a un anno che all’improvviso era sembrato avere ben poca ragione di esistere. Il 2020, come poi si è capito, è stato modellato da un gruppo di designer straordinariamente riflessivi che hanno saputo vedere la pandemia come un'opportunità per comunicare in modi ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'anno scorso, uno dei più singolari nell’intera storia della, ho intrapreso un esercizio bizzarro: redigere una classifica delle 15di maggiore importanza del 2020. Si è trattato, come in tutte le graduatorie di questo genere, di un gioco quasi infantile: come è possibile affermare che una sfilata di Celine sia migliore di una di Collina Strada e, soprattutto, quale valore può avere un giudizio di merito comparativo tra tanti marchi abituati a lavorare con differenti risorse e per un pubblico di ogni possibile dimensione? Compilare quella lista mi ha però aiutato a trovare un senso a un anno che all’improvviso era sembrato avere ben poca ragione di esistere. Il 2020, come poi si è capito, è stato modellato da un gruppo di designer straordinariamente riflessivi che hanno saputo vedere la pandemia come un'opportunità per comunicare in modi ...

