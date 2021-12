La Juve torna al lavoro: out Chiellini per un contatto con un positivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) TORINO - La Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo i giorni di riposo trascorsi in famiglia per le Feste natalizie per iniziare a preparare un gennaio fitto di scontri diretti: il 6 gennaio c'è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021) TORINO - Lantus si è ritrovata alla Continassa dopo i giorni di riposo trascorsi in famiglia per le Feste natalizie per iniziare a preparare un gennaio fitto di scontri diretti: il 6 gennaio c'è ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve torna La Juve torna al lavoro: out Chiellini per un contatto con un positivo TORINO - La Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo i giorni di riposo trascorsi in famiglia per le Feste natalizie per iniziare a preparare un gennaio fitto di scontri diretti: il 6 gennaio c'è ...

Il Covid dilaga in Serie A: positivo anche Osimhen. Stadi al 50%: sette club fermano la vendita dei biglietti Il covid torna a far tremare la Serie A . Dopo le ultime positività riscontrate nel Verona e nel ...all'Epifania (fra cui Milan - Roma) e il 9 gennaio (dove spiccano Inter - Lazio e Roma - Juve). ...

La Juve torna al lavoro: out Chiellini per un contatto con un positivo Corriere dello Sport

Supercoppa Italiana, il Covid fa paura: Inter e Juventus valutano il rinvio Il Covid torna a fare paura e a minacciare il mondo del pallone (e non solo). E a farne le spese è la Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio a San Siro tra l'Inter ...

