Incidente A1 | coinvolti un mezzo pesante e sei auto | feriti

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Caos questa mattina nel tratto fiorentino dell'strada del Sole A1, in direzione sud. Undici persone prese in carico dai soccorsi (anche dei bambini), ma al momento non risultano conseguenze ...

Advertising

in_appennino : RT muoversintoscan 'RT @qn_lanazione: Incidente A1: coinvolti un mezzo pesante e sei auto, undici feriti… - Lorecheru : RT @qn_lanazione: Incidente A1: coinvolti un mezzo pesante e sei auto, undici feriti @muoversintoscan @in_appennino - muoversintoscan : RT @qn_lanazione: Incidente A1: coinvolti un mezzo pesante e sei auto, undici feriti @muoversintoscan @in_appennino - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Incidente A1: coinvolti un mezzo pesante e sei auto, undici feriti @muoversintoscan @in_appennino - qn_lanazione : Incidente A1: coinvolti un mezzo pesante e sei auto, undici feriti @muoversintoscan @in_appennino -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente coinvolti

Unha bloccato l'Autostrada A1 in direzione sud alle porte di Firenze, nello scontro sono rimastiun mezzo pesante e 6 autovetture. Sono 11 le persone soccorse e prese in carico dal ...L'è avvenuto al chilometro 295, poco prima dell'uscita di Impruneta . Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, la polizia stradale e diversi mezzi del 118. Lunga la coda in ...Due mezzi, un camion e un’autovettura, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto la notte scorsa, intorno all’una e mezza, al km 27 della SS 630 Formai-Cassino. Il camion è ...Grave incidente sulla A1 in direzione sud, dove questa mattina si è verificato un maxi tamponamento che ha visto coinvolte 6 auro e un tir ...