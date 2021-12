Il test dell'alleanza a Vilnius è sull'occidente (Di giovedì 30 dicembre 2021) La difesa della Lituania è il nuovo test dell’impegno di Unione europea e America nel difendere i propri alleati – “il canarino nella miniera dell’ordine globale”, titola il Wall Street Journal. Meno di tre milioni di abitanti, una premier economista e conservatrice, Ingrida Simonyte, il ricordo del passato sovietico affatto sbiadito, la Lituania è nel mirino della Cina e della Russia, ed entrambe le potenze si osservano per capire come trarre vantaggio dal proprio bullismo, e ovviamente entrambe guardano noi per capire quanto e per quanto europei e americani siano disposti a esporsi per difendere il loro piccolo alleato. Con la Russia l’ostilità è antica ma c’è stata un’accelerazione: la repressione del regime della Bielorussia, in perfetta sintonia con Mosca, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La difesaa Lituania è il nuovo’impegno di Unione europea e America nel difendere i propri alleati – “il canarino nella miniera’ordine globale”, titola il Wall Street Journal. Meno di tre milioni di abitanti, una premier economista e conservatrice, Ingrida Simonyte, il ricordo del passato sovietico affatto sbiadito, la Lituania è nel mirinoa Cina ea Russia, ed entrambe le potenze si osservano per capire come trarre vantaggio dal proprio bullismo, e ovviamente entrambe guardano noi per capire quanto e per quanto europei e americani siano disposti a esporsi per difendere il loro piccolo alleato. Con la Russia l’ostilità è antica ma c’è stata un’accelerazione: la repressione del regimea Bielorussia, in perfetta sintonia con Mosca, ...

