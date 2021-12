GfVip, bufera nella casa più spiata d’Italia: un concorrente smaschera gli autori del programma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, bufera nella casa più spiata d’Italia: un concorrente smaschera gli autori del programma Uno degli show più seguito dagli italiani è la casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto di due opinioniste ossia Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che hanno fatto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 30 dicembre 2021) Grande Fratello Vip,più: unglidelUno degli show più seguito dagli italiani è lapiù, il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto di due opinioniste ossia Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che hanno fatto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Isidel_ : Non so se vero, ma qua altro che soccorrere un' ubriaca, ma che polemica del piffero, bisognava solo prendere lo sp… - SaCe86 : Dramma nella casa del #GFVip : Soleil sviene e cade a faccia a terra e viene lasciata li. Ecco perché, è bufera - sidereanox : Omg domani ci sarà una bufera perché Manuel non ha nominato Miriana #gfvip - SaCe86 : Bufera #GFVip, Sonia Bruganelli al veleno contro Alfonso Signorini: “Ecco cosa mi ha fatto di nascosto. Imperdonabi… - SaCe86 : Bufera #GFVip, Sonia Bruganelli fatta fuori da Gennaio. Ecco chi la sostituisce. Lei Sbotta: 'Mancanza di rispetto' -