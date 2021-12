Covid, a Fiumicino sono 636 i positivi accertati. Montino: “Dati preoccupanti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Fiumicino – “sono 636 i casi di coronavirus registrati oggi dalla Asl Rm3 nel nostro Comune, un dato davvero preoccupante. I nuovi casi rispetto a ieri sono 50, i guariti 16, le donne positive 328, gli uomini 308, con un’età media di 34 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola Sacra (67% dei casi), Focene (7%), Fregene e Aranova (6%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Come annunciato già stamattina – prosegue – stiamo cercando di mettere in campo nuove iniziative per aumentare i presidi sul territorio, in accordo con la Asl Roma 3. In linea ovviamente con la nuova ordinanza firmata dal Presidente Zingaretti con la quale si stabilisce che nella nostra Regione con un test antigenico positivo non servirà la conferma del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021)– “636 i casi di coronavirus registrati oggi dalla Asl Rm3 nel nostro Comune, un dato davvero preoccupante. I nuovi casi rispetto a ieri50, i guariti 16, le donne positive 328, gli uomini 308, con un’età media di 34 anni. Le località più colpitee Isola Sacra (67% dei casi), Focene (7%), Fregene e Aranova (6%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “Come annunciato già stamattina – prosegue – stiamo cercando di mettere in campo nuove iniziative per aumentare i presidi sul territorio, in accordo con la Asl Roma 3. In linea ovviamente con la nuova ordinanza firmata dal Presidente Zingaretti con la quale si stabilisce che nella nostra Regione con un test antigenico positivo non servirà la conferma del ...

Advertising

ilfaroonline : Covid, a Fiumicino sono 636 i positivi accertati. Montino: “Dati preoccupanti” - ilfaroonline : Covid a Fiumicino: Asl, Comune e Misericordia al lavoro per aprire nuovi hub per tamponi - sereleoviolafio : @nzingaretti Lei lo sa che è impossibile prenotare un molecolare?? No nn può saperlo...lei nn fa la fila... 8 h di… - elipalu : Se non mi prendo il COVID nel Fiumicino express di stamattina sarò immune per sempre - infoitinterno : Covid a Fiumicino: contagi in crescita e lunghe file per i tamponi. Il bollettino del 27 dicembre -