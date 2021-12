Controlli Green Pass | scattano multe e chiusure

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Giocava alle slot machine, ma era sprovvisto di, i carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca lo hanno multato per un importo di 400 euro. Ihanno riguardato anche le attività commerciali. Nei confronti del gestore di un bar è scattata la sanzione amministrativa poiché faceva accedere all’interno del locale avventori senza verificare il possesso della certificazione verde. Per il titolare di un locale in zona Torraccio di Torrenova oltre ad essere stato sanzionato è scattata anche la chiusura provvisoria di 5 giorni, perché permetteva ai propri dipendenti di lavorare senza essere in possesso della certificazione verde. Stessa sorte è toccata al titolare di un altro esercizio commerciale poca distante, ma in questo caso è stata disposta la chiusura del locale per soli 2 giorni. Nella giornata di ...

