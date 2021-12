Auguri a Massimo Toschi | nuovo presidente del Movimento Shalom

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Questi sono i miei. Forse lo conoscete, è stato un interlocutore frequente nei programmi di Gad Lerner. Ha 77 anni. E’ stato, nella Toscana di Claudio Martini e poi di Enrico Rossi, assessore a “Cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione dei popoli” oltre che ai diritti dei disabili: denominazione inedita e che può suonare magniloquente e retorica, ma lui faceva sul serio. Del resto Firenze aveva avuto la santa megalomania di La Pira.ha viaggiato per il mondo, compresi i luoghi più martoriati e arrischiati – l’Algeria della guerra civile, la Sierra Leone dei bambini soldato, l’Iraq, il Burkina Faso, il Sudafrica, la Libia, i Balcani, Israele e Palestina… Un “abile per la pace”, si intitolava un suo libro del 2013, evocando la poliomielite che lo aveva colpito prima che ...

virginiaraggi : Auguri di buon lavoro a Francesco Lo Voi, nominato oggi dal Csm nuovo Procuratore di Roma. Un magistrato che saprà… - Carmela323 : @Sbiru29Fabio Sono fuori tempo massimo,ma Auguri comunque ???? - giorgio2181953 : @signori_massimo @borghi_claudio @sbonaccini Sembra che contagino di più mettendo in conto anche la diminuzione di… - massimo_silveri : @AleIannacci Auguri - adestrainalto : Michele bimbo di Massimo Ranieri, la mia cosa preferita Cioè vuole diventare suo amico e avere il suo numero per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Massimo

Il Foglio

Così l'infettivologoGalli commenta l'intenzione del governo di eliminare la quarantena per ... "Le feste per gli scambi diprenatalizi hanno innescato cluster familiari che hanno ...Ma le imprese hanno bisogno di più sostegno, sfruttando alle tante opportunità nazionali ... Perché, più che gliper il nuovo anno, mi pare sia importante fare almeno una promessa. Non ...In Toscana è stato assessore a “Cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione dei popoli” oltre che ai diritti dei disabili: può suonare magniloquente e retorico, ma lui faceva sul serio ...Per il veglione di San Silvestro lo scorso anno il coprifuoco aveva rovinato le feste. Quest’anno, nessun festeggiamento in discoteca, nelle sale da ballo e nelle feste aperte al pubblico.