Artmarket.com: Artprice ripercorre i punti salienti delle aste 2021 e il fenomeno NFT (Di giovedì 30 dicembre 2021) - PARIGI, 29 dicembre 2021 /PRNewswire/



Il termine "NFT" è stato eletto parola dell'anno 2021 (indipendentemente dalla lingua) dal Dizionario della lingua inglese Collins. La tecnologia blockchain che ha sostenuto l'esistenza dei NFT è nata ufficialmente nel 2017, ma è solo negli ultimi dieci mesi che ha attirato l'attenzione del grande pubblico partecipando, senza un invito formale, al mondo delle aste d'arte. Oggi, sembra che tutti stiano parlando di NFT... Questo nuovo mercato digitale potrebbe fondersi completamente con il mercato dell'arte fisica; rappresenta già l'8% del fatturato globale delle aste del mercato secondario dell'arte. Tuttavia, i due universi potrebbero anche svilupparsi in parallelo, con brevi incursioni nei rispettivi territori, il mondo fisico da un lato e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) - PARIGI, 29 dicembre/PRNewswire/Il termine "NFT" è stato eletto parola dell'anno(indipendentemente dalla lingua) dal Dizionario della lingua inglese Collins. La tecnologia blockchain che ha sostenuto l'esistenza dei NFT è nata ufficialmente nel 2017, ma è solo negli ultimi dieci mesi che ha attirato l'attenzione del grande pubblico partecipando, senza un invito formale, al mondod'arte. Oggi, sembra che tutti stiano parlando di NFT... Questo nuovo mercato digitale potrebbe fondersi completamente con il mercato dell'arte fisica; rappresenta già l'8% del fatturato globaledel mercato secondario dell'arte. Tuttavia, i due universi potrebbero anche svilupparsi in parallelo, con brevi incursioni nei rispettivi territori, il mondo fisico da un lato e ...

CornuzH : RT @VanchieriArtist: ' Signornò ' - artpricedotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Romeo MESISCA - Giovane modella - artmarketdotcom : Artwork for sale on #ARTPRICE #ArtMarket Romeo MESISCA - Giovane modella - Rutha12401335 : RT @ArtCollectionF1: Salvador Dali, Marianne 1978, France - BookloverRose : RT @VanchieriArtist: ' Penta-Sfumature 1 ' -