Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.7 a Creta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un Terremoto di magnitudo 5.7 è stato avvertito stamani in Grecia. L’epicentro è localizzato 15 km a sud-sudovest di Pyrgos, sulla costa sud di Creta, isola colpita frequentemente da scosse sismiche. L’epicentro, riporta lo Us Geological Survey, è ad una profondità di 70,62 km. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Undi5.7 è stato avvertito stamani in. L’epicentro è localizzato 15 km a sud-sudovest di Pyrgos, sulla costa sud di, isola colpita frequentemente da scosse sismiche. L’epicentro, riporta lo Us Geological Survey, è ad una profondità di 70,62 km. L'articolo proviene da Italia Sera.

