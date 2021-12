Strage in Birmania: morti due dipendenti di Save the Children (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Confermata la morte dei due membri di Save the Children: l’organizzazione no profit ne aveva denunciato la scomparsa il giorno della Strage. La triste conferma è arrivata questo martedì 28 dicembre: nella Strage dei 35 civili a Natale in Birmania ci sono anche 2 operatori di Save the Children. Non più dispersi, prutroppo: lo ha reso L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Confermata la morte dei due membri dithe: l’organizzazione no profit ne aveva denunciato la scomparsa il giorno della. La triste conferma è arrivata questo martedì 28 dicembre: nelladei 35 civili a Natale inci sono anche 2 operatori dithe. Non più dispersi, prutroppo: lo ha reso L'articolo proviene da YesLife.it.

