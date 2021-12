Simona Molinari torna un po’ meno ‘egocentrica’ con “Tempo da consumare”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cantautrice e compositrice,è pronta a rire sulla scena discografica italiano. Nel 2022 uscirà infatti il nuovo progetto sul quale sta già lavorando da qualche anno e che con la pandemia ha avuto l’occasione di approfondire ulteriormente. Abbiamo lasciato la cantante nel 2015 con l’uscita di Casa mia e la ritroviamo adesso in vesti del tutto nuove. Il suo stile pop dalle tinte jazz è però sempre lo stesso dal suo esordio nel panorama musicale italiano. La ricordiamo ancora nel 2009 quando ha calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo, muovendo così i suoi primi passi nel mondo della musica. “Egocentrica, a volte forse un po’ lunatica“, maè sempre stata sé stessa sul palco e nei testi delle sue canzoni.di ...

All Music Italia

Durante le 5 puntate non mancheranno ospiti come Niccolò Fabi che organizza concerti green all'aria aperta e, impegnata in prima persona contro lo spreco alimentare. Pubblicato ieri, 28 dicembre, "Tempo da consumare" anticipa l'uscita del nuovo album di Simona Molinari, prevista per il 2022. «È un programma nuovo, che nasce dall'unione di una mente adulta con la mente di ragazzi adolescenti. Ho tre figli (hanno tra i 13 e 17 anni) che navigano sui social e sulle piattaforme, e guardano po ...