Sileri | «Niente quarantena per i vaccinati? Bisogna procedere per gradi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che ormai si vada verso la riduzione del periodo di isolamento delle persone che entrano in contatto stretto con un positivo al Covid è assodato. Lo conferma lo stesso sottosegretario alla Salute Pierpaolo, parlando ai microfoni di L’aria che tira. «Per lasi può anche pensare di azzerarla per chi ha fatto la terza dose o chi ha completato il ciclo primario da meno di quattro mesi – dichiara -. Occorre però andare per, ed è ragionevole pensare a un passaggio intermedio, con una prima riduzione, in attesa di avere dati più solidi sul comportamento della variante Omicron, che sta prendendo il sopravvento sulla variante Delta». Insomma, non ci sarà subito un azzeramento come auspicato dalle Regioni, ma un accorciamento rispetto ai sette giorni attuali di isolamento per le persone vaccinate. Calmierare i prezzi ...