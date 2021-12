(Di mercoledì 29 dicembre 2021). L’uomo si trovava già ai domiciliari, ma ciò non gli ha impedito di continuare a sua attività illecitada. In effetti, il mondo del lavoro è ormai avvezzo all’idea delloworking e per questo, perché avrebbe dovuto fermarsi? Purtroppo per lui, il soggetto aveva momentaneamente dimenticato che i controlli insarebbero stati più che legittimi. E proprio durante uno di questi lo hanno nuovamente colto in flagranza di reato. Leggi anche:, furibonda rissa tra ragazzi in piazza: uno di loro aggredisce i Carabinieri con la bici L’arresto aLo scorso pomeriggio, i Carabinieri sono giunti adell’uomo per verificarne la sua pre. Il soggetto era infatti sottoposto agli arresti domiciliari a ...

CorriereCitta : Roma, spaccio smart comodamente dal divano di casa e senza inibizioni - romalifenews : Non solo le piazze di spaccio 'classiche' ma anche posti insospettabili #Roma #Droga #Spaccio - EdoMars_ : Fact: a Milano e a Roma, a meno dì vivere in una piazza dì spaccio, con meno dì 2k netti/mese sei al limite della s… - albiuno : RT @EleonoraBracco: @Cambiacasacca Sempre uno schifo. Hanno distrutto Roma. Spaccio, Delinquenza, Nudisti a spasso o nelle Fontane insomm… - EleonoraBracco : @Cambiacasacca Sempre uno schifo. Hanno distrutto Roma. Spaccio, Delinquenza, Nudisti a spasso o nelle Fontane insomma, una MERDVIGLIA. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaccio

RomaToday

...Antonio Marfella Seguiamo tutti 'Gomorra' ma non sappiamo niente dei guadagni reali dello... Ché il Rentri dapur Dio lo sognò! Stringiamci a coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti ...Da Napoli a, da Matera alle prossime aperture al Nord. Tutto è iniziato con un viaggio. Le ... in un ex manicomio si coltivano i diritti Paolo gestiva una piazza di, ha vissuto più anni ...ROMA (cronaca) – arrestato un 55enne delle Filippine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ilmamilio.it - nota stampa del Comando dei Carabinieri Si comun ...In tutta Italia le risorse assegnate alle isole minori ammontano complessivamente a 66 milioni The post Da Roma arrivano oltre 18,2 milioni per le isole minori siciliane appeared first on BlogSicilia ...