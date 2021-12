Quarantena e tracciamento, oggi la riunione per cambiare le regole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I contagi toccano il nuovo record: 78.313 nella giornata di lunedì, con 202 vittime (mai così da maggio) e oltre un milione di tamponi. Di fronte all’esplosione dei casi dovuta a Omicron, che rischia di fermare il Paese, il governo intende rivedere le regole. È prevista per oggi una nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le ipotesi che saranno considerate figura l’introduzione dell’obbligo vaccinale, destinato ai lavoratori. Significherebbe dire addio al green pass rilasciato sulla base dei risultati da tampone e chiedere a chi lavora un certificato da vaccino o da guarigione e vaccino. Per il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta l’obiettivo è il lockdown dei non vaccinati, condiviso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Contrari Lega e una parte di M5S. Un’altra ipotesi è di estendere ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I contagi toccano il nuovo record: 78.313 nella giornata di lunedì, con 202 vittime (mai così da maggio) e oltre un milione di tamponi. Di fronte all’esplosione dei casi dovuta a Omicron, che rischia di fermare il Paese, il governo intende rivedere le. È prevista peruna nuovadel Comitato Tecnico Scientifico. Tra le ipotesi che saranno considerate figura l’introduzione dell’obbligo vaccinale, destinato ai lavoratori. Significherebbe dire addio al green pass rilasciato sulla base dei risultati da tampone e chiedere a chi lavora un certificato da vaccino o da guarigione e vaccino. Per il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta l’obiettivo è il lockdown dei non vaccinati, condiviso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Contrari Lega e una parte di M5S. Un’altra ipotesi è di estendere ...

