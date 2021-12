Lodi su Insigne: “Mi immedesimo e al posto suo farei una cosa” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il centrocampista Ciccio Lodi e concittadino di Lorenzo Insigne ha espresso il suo pensiero sull’attaccante ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Nel Napoli si sente la mancanza di un giocatore come Fabian che ha la giocata da trequartista. Ruiz per il Napoli è un giocatore importante, poi Anguissa è stato un grandissimo affare, non so la squadra a cui apparteneva come ha fatto a cederlo con quella formula. Lorenzo Insigne cosa farei al posto di Insigne? In questi giorni mi sono un po’ immedesimato in lui e non è facile. Bisogna essere anche obiettivi, alcuni giocatori stranieri basta che fanno un mezzo campionato giocando bene e sono strapagati. Quest’anno Lorenzo ha fatto tanti gol, ha vinto l’Europeo e quello che chiedono lui ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il centrocampista Ciccioe concittadino di Lorenzoha espresso il suo pensiero sull’attaccante ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Nel Napoli si sente la mancanza di un giocatore come Fabian che ha la giocata da trequartista. Ruiz per il Napoli è un giocatore importante, poi Anguissa è stato un grandissimo affare, non so la squadra a cui apparteneva come ha fatto a cederlo con quella formula. Lorenzoaldi? In questi giorni mi sono un po’ immedesimato in lui e non è facile. Bisogna essere anche obiettivi, alcuni giocatori stranieri basta che fanno un mezzo campionato giocando bene e sono strapagati. Quest’anno Lorenzo ha fatto tanti gol, ha vinto l’Europeo e quello che chiedono lui ...

