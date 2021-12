Lo sciopero dei giornalisti Rai altera il palinsesto. Ecco tutte le modifiche (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella giornata di oggi 29 dicembre, i giornalisti delle reti Rai hanno deciso di attenersi allo sciopero annunciato ieri. Questo, oltre a creare confusione e instabilità , inciderà profondamente sul palinsesto quotidiano. Alcuni programmi verranno ridimensionati, mentre altri saranno del tutto sostituiti da trasmissioni differenti. Il motivo che ha spinto i giornalisti a prendersi una giornata di pausa non è da sottovalutare. Daniele Macheda, nei panni di segretario dell’Usigrai, si è scagliato contro i tagli fatti alle informazioni di servizio pubblico, visto che, a suo dire, dietro a queste scelte non c’è un piano condivisibile: Il metodo da seguire deve essere quello di aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini. Risparmiare su appalti e contratti strapagati e valorizzare il personale ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella giornata di oggi 29 dicembre, idelle reti Rai hanno deciso di attenersi alloannunciato ieri. Questo, oltre a creare confusione e instabilità , inciderà profondamente sulquotidiano. Alcuni programmi verranno ridimensionati, mentre altri saranno del tutto sostituiti da trasmissioni differenti. Il motivo che ha spinto ia prendersi una giornata di pausa non è da sottovalutare. Daniele Macheda, nei panni di segretario dell’Usigrai, si è scagliato contro i tagli fatti alle informazioni di servizio pubblico, visto che, a suo dire, dietro a queste scelte non c’è un piano condivisibile: Il metodo da seguire deve essere quello di aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini. Risparmiare su appalti e contratti strapagati e valorizzare il personale ...

Advertising

marattin : dei contribuenti i lavori sulle ville dei milionari, no, quella è una cosa buona e giusta. Nessuno sciopero, nessun… - SimoneSommelier : @destefanoaless ma c’è sciopero dei telecronisti oggi? Da mezz’ora #raisport senza commento? - VenetoStampa : Ultim'ora: Fnsi e Sgv a fianco dei colleghi Rai in sciopero per i tagli all’informazione regionale sportiva - Serena25274037 : RT @ChiranAngelgela: La mano che lo accarezza è di uno dei suoi figli. Potrebbe accarezzarlo di nuovo solo da morto. 135 giorni di sciopero… - ComasMarcell : Oggi, mercoledì 29 dicembre, SCIOPERO DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI Rai - Radio Televisione Italiana #rai… -