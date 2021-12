(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella conferenza dei capigruppo del 27 scorso, a causa dell’emergenza Covid-19, laha dimostrato la propria responsabilità istituzionale accettando per la seduta odierna la proposta di stralciare e rinviare le interrogazioni e mozioni presentate. Responsabilità istituzionale non condivisa dall’esecutivo. Infatti, il risultato è stato quello che sono rimasti all’ordine del giorno solo gli argomenti che stanno a cuore della maggioranza e che sono diventati urgenti per loro responsabilità. Cosa che abbiamo più volte denunciato. Tra l’altro, vista la incomprensibile indifferenza dell’amministrazione, il 23 novembre scorso chiedevamo la convocazione urgente delper completare gli adempimenti finalizzati alla piena funzionalità delstesso. Adempimenti attuati con la solita rigida ...

TarantiniTime : Grottaglie, proteste in consiglio comunale. Minoranza abbandona l'aula -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaglie proteste

Tarantini Time

...La Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Leonardo a(... la Tunisia non è più quella dei "gelsomini"durante la ricorrenza della rivolta del 2011: il ...Protesta con Sit - In programmata dalla OO. SS. Continuano ledei lavoratori di Leonardo, oggi i lavoratori e le Rsu Fiom e Uilm si sono incontrati per discutere, dell assenza di prospettive lavorative, che affligge lo stabilimento da più di ...Una vicenda industriale complessa, che riguarda direttamente il territorio ionico ed impatta sulla vita di migliaia di lavoratori, oltre che sullo stesso “Sistema Italia”. No, non è quella che ruota a ..."Tutto aumenta ma il salario diminuisce. L'Italia è diventato un Paese povero. La tassazione e i rincari determinano una situazione insopportabile, ormai, per tutte le categorie occupazionali. La clas ...