Giovane morto dopo pasto al ristorante, convalidato il sequestro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli ha convalidato il sequestro del ristorante "all you can eat" del quartiere Vomero del capoluogo partenopeo il cui titolare è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito del decesso di un 15enne sentitosi male dopo avere consumato un pasto a base di sushi. Il decreto di sequestro dell'autorità inquirente venne notificato al ristoratore dai Nas di Napoli lo scorso 17 dicembre. Al ristoratore, di nazionalità cinese, i militari carabinieri e la Procura contestano i reati di omicidio colposo e di vendita di alimenti nocivi. Il 15enne cominciò ad accusare i sintomi di un'intossicazione dopo avere consumato lo scorso 23 novembre del sushi con alcune amiche anche quest'ultime sentitisi male.

