Focolaio Barcellona | sono sette i giocatori positivi al Covid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid dilaga anche in Liga. Il Barcellona si è trasformato in un focolaio blaugrana contagiati. Lo annuncia il club con una nota pubblicata su Twitter. Ai casi Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Balde si aggiungono quelli di Dembelé, Umtiti e Gavi. O. Dembélé, Umtiti e Gavi risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test PCR somministrati alla squadra. I giocatori godono di buona salute e in isolamento presso le proprie abitazioni. Il Club ha informato le autorità competenti.

Non è certo un bel momento in casa Barcellona dove oltre ai risultati sportivi non consoni al blasone del club, la società e l'intera rosa devono fare i conti con le diverse positività al Covid. Per i blaugrana si può parlare ufficialmente di focolaio dato che sono sette i giocatori positivi. Emergenza pura in Liga, considerando anche i cinque casi del Levante, gli svariati in casa Real Madrid e i quattro del Barcellona. Vero e proprio focolaio Covid in casa Barcellona. Dopo Lenglet, Dani Alves e Jordi Alba sono risultati positivi al tampone anche Gavi, Umtiti e Dembelé. A comunicarlo è proprio il club.