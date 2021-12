Ex allenatore Dumfries: «Denzel impara dagli errori e non teme le critiche» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex tecnico di Dumfries ai tempi dello Sparta Rotterdam ha così parlato dell’esterno olandese dell’Inter: le dichiarazioni L’ex allenatore ai tempi dello Sparta Rotterdam di Denzel Dumfries ha cosi parlato del giocatore nerazzurro ai microfoni di Gazzetta.it AMBIENTAMENTO – «A chi mi chiedeva cosa pensassi delle difficoltà di Denzel in Italia, rispondevo: Non preoccupatevi di lui: se una cosa sembra difficile, la supera lottando. E da una situazione complicata ne uscirà migliorato. Nelle ultime settimane è entrato nella parte, giocando bene e segnando. Penso stia crescendo molto come esterno a tutta fascia nel 3-5-2». RUOLO DA ESTERNO – «Il gol contro il Torino è emblematico: quando l’Inter ha recuperato palla, Denzel era nella sua area. Con pochi passi, correndo al massimo della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex tecnico diai tempi dello Sparta Rotterdam ha così parlato dell’esterno olandese dell’Inter: le dichiarazioni L’exai tempi dello Sparta Rotterdam diha cosi parlato del giocatore nerazzurro ai microfoni di Gazzetta.it AMBIENTAMENTO – «A chi mi chiedeva cosa pensassi delle difficoltà diin Italia, rispondevo: Non preoccupatevi di lui: se una cosa sembra difficile, la supera lottando. E da una situazione complicata ne uscirà migliorato. Nelle ultime settimane è entrato nella parte, giocando bene e segnando. Penso stia crescendo molto come esterno a tutta fascia nel 3-5-2». RUOLO DA ESTERNO – «Il gol contro il Torino è emblematico: quando l’Inter ha recuperato palla,era nella sua area. Con pochi passi, correndo al massimo della ...

