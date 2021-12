Covid | Fratoianni | ' obbligo Ffp2 ma governo non fa nulla per calmierare prezzi'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "IlDraghi rende obbligatorieper moltissime attività, ma non faper calmierarne il prezzo. Non sembra inoltre garantirne la gratuità per tutto il personale scolastico e nemmeno nuove scorte per impedire che si esauriscano. Un grave errore". Così Nicoladi Sinistra Italiana su Fb.

... afferma Nicoladi Sinistra italiana. Ma diverse sono le disposizioni della manovra che ...l'allarme per 200mila lavoratori che da gennaio si ritroveranno senza cassa integrazionee, ......più uno a cui indulge il partito della Meloni ed alla insoddisfazione della sinistra di...aiuto dei fondi europei del Pnrr e dell'ancora incombente emergenza sanitaria dovuta al- 19. ...Non sembra inoltre garantirne la gratuità per tutto il personale scolastico e nemmeno nuove scorte per impedire che si esauriscano. Un grave errore”. Così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana su Fb.Roma, 27 dic. “I nodi non affrontati prima o poi vengono al pettine ed è quello che sta accadendo In questo anno che si sta per chiudere: il governo Draghi ha r ...