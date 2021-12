Cosa succede oggi con lo sciopero dei giornalisti Rai (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 29 dicembre è giorno di sciopero Rai. I telespettatori se ne stanno già accorgendo sin dalle prime ore della mattinata, con i servizi di informazione che stanno andando in onda in formato ridotto proprio per l’adesione allo sciopero dei giornalisti. L’Usigrai, infatti, ha indetto la giornata di protesta per manifestare la propria contrarietà alla decisione (votata a maggioranza nell’ultimo cda Rai, su indicazione dell’amministratore delegato Carlo Fuertes) di cancellare l’edizione notturna dei telegiornali della TGR (le redazioni regionali della Rai) e quella notturna del tg sportivo in onda su RaiSport. Ci saranno effetti importanti sulla programmazione della Rai, in virtù dello sciopero che sta caratterizzando la giornata di oggi. LEGGI ANCHE > La Rai ha definitivamente cancellato i TgR della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 29 dicembre è giorno diRai. I telespettatori se ne stanno già accorgendo sin dalle prime ore della mattinata, con i servizi di informazione che stanno andando in onda in formato ridotto proprio per l’adesione allodei. L’Usigrai, infatti, ha indetto la giornata di protesta per manifestare la propria contrarietà alla decisione (votata a maggioranza nell’ultimo cda Rai, su indicazione dell’amministratore delegato Carlo Fuertes) di cancellare l’edizione notturna dei telegiornali della TGR (le redazioni regionali della Rai) e quella notturna del tg sportivo in onda su RaiSport. Ci saranno effetti importanti sulla programmazione della Rai, in virtù delloche sta caratterizzando la giornata di. LEGGI ANCHE > La Rai ha definitivamente cancellato i TgR della ...

