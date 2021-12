Capodanno: Covid spegne piazze e discoteche, a Milano teatro e feste in casa (2) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ma se il Covid spegne le feste in piazza e in discoteca, teatri e altri locali resistono alle restrizioni. Al teatro Franco Parenti vanno in scena due spettacoli per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: 'Il rompiballe' di Francis Veber e 'Mrs. Fairytale' di Filippo Timi, seguiti da un brindisi e assaggi nel dehors riscaldato con vista sulla piscina dei Bagni Misteriosi. Al teatro Carcano andranno in scena la musica e le acrobazie dei The black blues brothers e al teatro Manzoni 'Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?' con Vanessa Incontrada. Per un Capodanno all'insegna della musica classica all'Auditorium di Milano fondazione Cariplo, l'orchestra sinfonica La Verdi suonerà la Nona Sinfonia di Ludwig van ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ma se illein piazza e in discoteca, teatri e altri locali resistono alle restrizioni. AlFranco Parenti vanno in scena due spettacoli perggiare l'arrivo del nuovo anno: 'Il rompiballe' di Francis Veber e 'Mrs. Fairytale' di Filippo Timi, seguiti da un brindisi e assaggi nel dehors riscaldato con vista sulla piscina dei Bagni Misteriosi. AlCarcano andranno in scena la musica e le acrobazie dei The black blues brothers e alManzoni 'Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?' con Vanessa Incontrada. Per unall'insegna della musica classica all'Auditorium difondazione Cariplo, l'orchestra sinfonica La Verdi suonerà la Nona Sinfonia di Ludwig van ...

