(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le pesantissime insinuazioni dicon protagonisti il figlio Carlos Maria, sulla faccenda sono intervenuti un po’ tutti tranne la showgirl argentina.Stamattinaha pubblicato una bellissima foto che ritrae Sophia Loren in bianco e nero con tanto di autografo a lei indirizzato.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La donna ha pubblicato un presunto screenshot in cui il figlio Carlos Maria direbbe cose non belle su:'Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in ...Stefano De Martino si confessa: 'Ho alimentato il gossip' Il legame cone la nascita di Santiago certo hanno contribuito a fare di Stefano De Martino un obbiettivo del gossip: '...Belen ha preferito restare fuori dalla vicenda delle accuse che Nina Moric le ha rivolto tirando il ballo il figlio Carlos e un presunto bacio ...Belen Rodriguez “commenta” le accuse di Nina Moric e Fabrizio Corona interviene e racconta come stanno le cose ad un noto giornalista.