AXR | poker d’assi per la 24 ore di Daytona

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) AXR si prepara alla 24 ore di, ed al campionato IMSA, affilando le proprie armi. Per l’edizione 2022, che scatterà il prossimo 29 gennaio, il team guidato da Gary Nelson schiererà di nuovo la Cadillac DPi numero 48, che prenderà parte alla North American Endurance Championship (la serie che comprende le gare più lunghe). L’equipaggio di gara è da pelle d’oca: Jimmie Johnson e Kamui Kobayashi sono confermati, ed avranno al loro fianco due mostri sacri come Mike Rockenfeller e Josè Maria Lopez. Chi sono i piloti AXR per la 24 ore di? Nel 2022, Jimmie Johnson sarà impegnato a tempo pieno nella IndyCar. Ma siccome il primo amore non si scorda mai, eccolo impegnato di nuovo alla 24 ore, gara che frequentava spesso ai tempi in cui dominava la NASCAR. Con la DPi se l’è cavata molto bene, aiutando il team a salire sul podio. L’obiettivo ...