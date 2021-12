Alessandra Ramorino scala posizioni al vertice di CNH Industrial

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) CNHannuncia una nuova nomina nel futuro Senior Leadership Team di Iveco Group., con effetto dal 1° aprile 2022, entrerà a far parte del Gruppo con il ruolo di chief Internal Audit Officer, prendendo il posto di Federico Castino che sta attualmente ricoprendo ad interim la funzione di Head of Internal Audit.diventerà anche membro del futuro Senior Leadership Team (SLT) dell’Azienda. Riporterà direttamente al Ceo designato di Iveco Group, Gerrit Marx, e svolgerà le proprie funzioni sotto la supervisione dell’Audit Committee del Gruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

