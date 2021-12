Vaccini sulle piste da sci, ma aumentano le disdette per la settimana bianca (Di martedì 28 dicembre 2021) La Regione Piemonte vaccina anche sulla neve. Il 30 dicembre a Sestriere, Prato Nevoso e Alagna sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno. “Un modo per avvicinarci al Capodanno continuando a sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del vaccino” sottolineano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso. “Speriamo che per chi non ha ancora fatto la prima dose sia una occasione, un incentivo per riceverla, e per chi invece ha già l’appuntamento quel giorno per la terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornata sulle nostre splendide montagne”, aggiungono insieme all’assessore al ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 dicembre 2021) La Regione Piemonte vaccina anche sulla neve. Il 30 dicembre a Sestriere, Prato Nevoso e Alagna sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno. “Un modo per avvicinarci al Capodanno continuando a sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del vaccino” sottolineano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso. “Speriamo che per chi non ha ancora fatto la prima dose sia una occasione, un incentivo per riceverla, e per chi invece ha già l’appuntamento quel giorno per la terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornatanostre splendide montagne”, aggiungono insieme all’assessore al ...

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - nuovasocieta : Vaccini sulle piste da sci, ma aumentano le disdette per la settimana bianca - antidisagio1 : @alvisepedrotti Il clima di odio non radicalizza niente a mio avviso. Non ha certo influito sulle mie scelte. Un cl… - torinotoday : #vaccini #vaccini #COVID19 #coronavirus Sulle piste da sci si potrà fare la prima e la terza dose - Guardamihh : @ChristianPigli4 Un IGNORANTE che dà dell'ignorante agli altri . Il bue che dice cornuto agli altri. Hai fonti att… -