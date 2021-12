Tottenham, piacciono Kessiè e McKennie per il centrocampo (Di martedì 28 dicembre 2021) Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, guarda alla Serie A per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il “Daily Express”, il Tottenham sarebbe sulle tracce di Franck Kessiè e Weston McKennie. Il primo è in scadenza di contratto con il Milan e gli Spurs si sarebbero già mossi con l’entourage dell’ivoriano per battere la concorrenza di Manchester United e Arsenal. Kessiè sarebbe stato espressamente richiesto da Conte e non è escluso un tentativo già a gennaio, pagando un indennizzo ai rossoneri invece che aspettare giugno per ingaggiarlo a parametro zero. Altro giocatore sul taccuino di Paratici è McKennie, che lui stesso aveva portato alla Juve. I bianconeri non considerano lo statunitense incedibile e davanti a una proposta da 30 ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Fabio Paratici, direttore sportivo del, guarda alla Serie A per rinforzare ildi Antonio Conte. Secondo quanto riporta il “Daily Express”, ilsarebbe sulle tracce di Francke Weston. Il primo è in scadenza di contratto con il Milan e gli Spurs si sarebbero già mossi con l’entourage dell’ivoriano per battere la concorrenza di Manchester United e Arsenal.sarebbe stato espressamente richiesto da Conte e non è escluso un tentativo già a gennaio, pagando un indennizzo ai rossoneri invece che aspettare giugno per ingaggiarlo a parametro zero. Altro giocatore sul taccuino di Paratici è, che lui stesso aveva portato alla Juve. I bianconeri non considerano lo statunitense incedibile e davanti a una proposta da 30 ...

