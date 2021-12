Rocco Commisso vuole cambiare la Serie A e non fare la fine di Don Chisciotte

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 dicembre 2021) Non sappiamo seabbia trovato fondamento dal Dondella Mancia di Miguel de Cervantes che raccontava la lotta contro i mulini a vento. Probabilmente no, la sua vita professionale dimostra invero quanto sia un imprenditore pragmatico e di successo. Siamo in Italia, però. Nella nostra cultura quando c’è qualcuno in lotta contro il potere, spesso lo si ritiene – al pari di Don– un pazzo, un temerario che combatte inutilmente per una giusta causa. D’altro canto lo scontro con i mulini a vento rappresenta anche una metafora dell’uomo che non rinuncia a combattere e continua a ricercare l’identità perduta. Non serve scomodare ulteriormente la letteratura per raccontare laA, è noto a tutti come il calcio italiano (e quello delle principali leghe) sia difficilmente ...