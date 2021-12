Quando torna Uomini e Donne? Brutte notizie per i fan (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni da Quando anche Uomini e Donne, come tanti programmi del palinsesto Mediaset, è andato in ferie per le vacanze natalizie, eppure ai fan il talk show di Maria De Filippi manca già molto. Sui social sono in tanti a chiedersi quanto tornerà in onda, ma purtroppo le notizie non sono buone. Se infatti gli scorsi anni Uomini e Donne è tornato in onda già il 7 gennaio, giorno dopo l’Epifania, quest’anno tornerà infatti solo il 10 gennaio. Il motivo è semplice: l’Epifania cade di giovedì, ragione per cui c’è un ulteriore weekend lungo di festa per il programma pomeridiano di Canale 6. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, ecco Quando andrà in onda la scelta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni daanche, come tanti programmi del palinsesto Mediaset, è andato in ferie per le vacanze natalizie, eppure ai fan il talk show di Maria De Filippi manca già molto. Sui social sono in tanti a chiedersi quanto tornerà in onda, ma purtroppo lenon sono buone. Se infatti gli scorsi annito in onda già il 7 gennaio, giorno dopo l’Epifania, quest’anno tornerà infatti solo il 10 gennaio. Il motivo è semplice: l’Epifania cade di giovedì, ragione per cui c’è un ulteriore weekend lungo di festa per il programma pomeridiano di Canale 6. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…anticipazioni, eccoandrà in onda la scelta ...

Advertising

weirdxtati : il fatto é questo, dopo tutto quello che ho passato, quando litigo con una persona o una persona vuole uscire dalla… - dolcechiara3 : RT @spieIthetea: non faccio altro che sentir parlare di positività e tamponi attorno a me io sono piena non ho più voglia di sentire nulla… - itsmc17 : RT @spieIthetea: non faccio altro che sentir parlare di positività e tamponi attorno a me io sono piena non ho più voglia di sentire nulla… - rosestobecky : RT @spieIthetea: non faccio altro che sentir parlare di positività e tamponi attorno a me io sono piena non ho più voglia di sentire nulla… - cipgianni : @Debora98398253 @heather_parisi Non è una sperimentazione. Il virus muta, quindi le condizioni cambiano. I dati so… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando torna Osaka, l'esilio è finito. La rinascita passa dall'Australian Open A New York è uscita in lacrime battuta dalla teenager Leylah Fernandez e da lì ha deciso di fermarsi a tempo indeterminato: "Onestamente, non so quando giocherò la mia prossima partita di tennis - ...

Draghi salvi il turismo e metta mano al Pnrr. L'appello di Lalli (Federturismo) ...che l'ultimo decreto con le nuove restrizioni è del 23 dicembre e cambiare le regole quando si ha ... perché parliamoci chiaro: o qui si torna alla normalità o il turismo così non potrà tornare a ...

FANTACASI – Quando torna Spinazzola: novità sui tempi di recupero e la gestione al fanta SOS Fanta Osaka, l'esilio è finito. La rinascita passa dall'Australian Open Naomi aveva annunciato uno stop a tempo indeterminato dopo il k.o. allo us Open. Sui social annuncia il ritorno in Australia dove difende il titolo Slam ...

Il paradiso delle signore, cambia tutto il palinsesto: quando andrà in onda Ecco quale sarà la programmazione di Rai 1 ed il videomessaggio dei protagonisti della soap opera che dà appuntamento al 3 gennaio 2022. Il paradiso delle signore non andrà in onda nella settimana dop ...

A New York è uscita in lacrime battuta dalla teenager Leylah Fernandez e da lì ha deciso di fermarsi a tempo indeterminato: "Onestamente, non sogiocherò la mia prossima partita di tennis - ......che l'ultimo decreto con le nuove restrizioni è del 23 dicembre e cambiare le regolesi ha ... perché parliamoci chiaro: o qui sialla normalità o il turismo così non potrà tornare a ...Naomi aveva annunciato uno stop a tempo indeterminato dopo il k.o. allo us Open. Sui social annuncia il ritorno in Australia dove difende il titolo Slam ...Ecco quale sarà la programmazione di Rai 1 ed il videomessaggio dei protagonisti della soap opera che dà appuntamento al 3 gennaio 2022. Il paradiso delle signore non andrà in onda nella settimana dop ...