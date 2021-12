Petrolio: in rialzo a New York a 76,33 dollari (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,01% a 76,33 dollari al barile. . 28 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,01% a 76,33al barile. . 28 dicembre 2021

