Pattinaggio, mostre e presepi, Udine fronteggia il Covid in sicurezza (Di martedì 28 dicembre 2021) “Prudenti. Attenti. Consapevoli. Ma non rassegnati. Nonostante il Covid, Udine cala un poker di assi natalizi per i cittadini: la grande mostra La Forma dell’Infinito di Casa Cavazzini, la pista di Pattinaggio in piazza Venerio, la rassegna dei presepi nella chiesa di Sant’Antonio abate e il concorso il balcone di Natale 2021. Un’offerta ricca, variegata e sicura”. Così Maurizio Franz, assessore al Turismo e Grandi eventi, nel rivendicare “il merito di essere riusciti a ridurre i rischi del contagio mantenendo alta la soglia della proposta a cittadini e turisti. Il Capodanno, pur senza festa, avrà i fuochi. Casa Cavazzini ha ampliato gli orari: fino al 10 gennaio, anche il lunedì, la mostra è aperta dalle 9 alle 19.30. Il 31 dicembre sarà fruibile dalle 9 alle 13, il primo gennaio dalle 14 alle 19.30. La rassegna ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 dicembre 2021) “Prudenti. Attenti. Consapevoli. Ma non rassegnati. Nonostante ilcala un poker di assi natalizi per i cittadini: la grande mostra La Forma dell’Infinito di Casa Cavazzini, la pista diin piazza Venerio, la rassegna deinella chiesa di Sant’Antonio abate e il concorso il balcone di Natale 2021. Un’offerta ricca, variegata e sicura”. Così Maurizio Franz, assessore al Turismo e Grandi eventi, nel rivendicare “il merito di essere riusciti a ridurre i rischi del contagio mantenendo alta la soglia della proposta a cittadini e turisti. Il Capodanno, pur senza festa, avrà i fuochi. Casa Cavazzini ha ampliato gli orari: fino al 10 gennaio, anche il lunedì, la mostra è aperta dalle 9 alle 19.30. Il 31 dicembre sarà fruibile dalle 9 alle 13, il primo gennaio dalle 14 alle 19.30. La rassegna ...

