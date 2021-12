Omicron:allerta gialla a New Delhi,governo reimpone chiusure (Di martedì 28 dicembre 2021) Un'"allerta gialla" e nuove restrizioni sono state imposte da oggi a New Delhi per combattere l'insorgere dei casi della variante Omicron del Covid19. Le scuole della capitale saranno nuovamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Un'"" e nuove restrizioni sono state imposte da oggi a Newper combattere l'insorgere dei casi della variantedel Covid19. Le scuole della capitale saranno nuovamente ...

Bertoletti: 'Sì, il vaccino è uno scudo. Ora non fermiamo il Paese' Allerta Covid: Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa Discoteche chiuse, cancellati concerti e feste di piazza. I gestori, 'ristori immediati'. I sindaci blindano le piazze

