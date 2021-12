Manovra bilancio | oggi in Parlamento con il testo definitivo tra taglio tasse | Irpef e Giubileo 2025

(Di martedì 28 dicembre 2021) I lavori ora proseguiranno verosimilmente fino al 31 dicembre, data soglia, per mandare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Dopo gli aggiusti dei giorni scorsi per limare le differenze tra i ...

...economista ed ex consigliere del Fmi Alla vigilia di Natale il via libera alla primadi ... Asse Draghi - Macron: riformare le regole didell'Ue, troppo opache e complesse Intervento ...Nel loro piccolo anche le formiche si incazzano. Stanno a Montecitorio e non vogliono rubare lo stipendio. Ladili espone: una montagna di miliardi passa sotto gli occhi di 630 deputati e nessuno di loro può modificarla. Una virgola, la punteggiatura, figurarsi commi e cifre del. E ...Le novità per i pagamenti in contanti, tetto massimo e multe. I negozianti dovranno accettare bancomat e carte di credito per qualsiasi importo ...Una correzione al testo salva gli interventi cosiddetti «trainati» fino al 2025. Quanto alle ville unifamiliari e alle unità indipendenti con accesso autonomo, il Superbonus resta al 110% ma si ferma ...