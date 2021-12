“Mancata per poco la collisione”: Pechino contro Elon Musk e la sua navicella SpaceX (Di martedì 28 dicembre 2021) Il miliardario Elon Musk è sotto attacco dal governo di Pechino e sui social media cinesi a causa di alcuni “incidenti spaziali”. L’uomo più ricco del mondo, recentemente nominato Persona dell’anno dalla rivista Time, sta provocando un certo malcontento. Secondo un documento inviato all’inizio di dicembre da Pechino all’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno a Vienna, la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive in due occasioni, a luglio e ottobre, per evitare “un incontro” con la navicella SpaceX di Elon Musk. L’agenzia spaziale cinese ha dovuto reagire “per garantire la sicurezza e la sopravvivenza degli astronauti in orbita”, ha aggiunto Pechino. ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Il miliardarioè sotto attacco dal governo die sui social media cinesi a causa di alcuni “incidenti spaziali”. L’uomo più ricco del mondo, recentemente nominato Persona dell’anno dalla rivista Time, sta provocando un certo malcontento. Secondo un documento inviato all’inizio di dicembre daall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno a Vienna, la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire manovre evasive in due occasioni, a luglio e ottobre, per evitare “un in” con ladi. L’agenzia spaziale cinese ha dovuto reagire “per garantire la sicurezza e la sopravvivenza degli astronauti in orbita”, ha aggiunto. ...

