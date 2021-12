LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: iniziata la gara! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 11.30 iniziata la Discesa di Bormio con l’austriaco Vincent Kriechmayr. 11.30 I pettorali degli italiani: 2 Christof Innerhofer, 9 Dominik Paris, 25 Mattia Casse, 26 Matteo Marsaglia, 43 Gugliemo Bosca, 52 Pietro Zazzi. 11.28 La classifica di Discesa è molto aperta, senza un vero dominatore. Al comando Mayer con 195 punti, seguito da Feuz a 165, Kilde a 129, Kriechmayr e Paris a 127. 11.27 Lo scorso anno Dominik Paris, al rientro dall’infortunio patito nel gennaio 2020, giunse quarto nella Discesa di Bormio, ad un passo dal podio. 11.25 Dominik Paris detiene il record di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA11.30ladicon l’austriaco Vincent Kriechmayr. 11.30 I pettorali degli italiani: 2 Christof Innerhofer, 9 Dominik Paris, 25 Mattia Casse, 26 Matteo Marsaglia, 43 Gugliemo Bosca, 52 Pietro Zazzi. 11.28 La classifica diè molto aperta, senza un vero dominatore. Al comando Mayer con 195 punti, seguito da Feuz a 165, Kilde a 129, Kriechmayr e Paris a 127. 11.27 Lo scorso anno Dominik Paris, al rientro dall’infortunio patito nel gennaio 2020, giunse quarto nelladi, ad un passo dal podio. 11.25 Dominik Paris detiene il record di ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: Worley in testa, azzurre opache. Alle 13.00 serve la rimonta - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: le azzurre devono rimontare. Seconda manche alle 13.00 - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Bormio 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #Lienz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Dopo gli sgarri delle feste siamo pronti per una bella maratona di sci! ?????? Mettiti comodo e segui tutte le gare LIVE s… -