Liguria, a casa in 21 mila. Quarantene triplicate, dosi booster per gli under 18 (Di martedì 28 dicembre 2021) Toti: “Dobbiamo cambiare in fretta le regole per non paralizzare l’intero Paese”. Polemica con i pediatri: “Noi ci siamo, non si perda tempo e si rafforzino gli hub” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 28 dicembre 2021) Toti: “Dobbiamo cambiare in fretta le regole per non paralizzare l’intero Paese”. Polemica con i pediatri: “Noi ci siamo, non si perda tempo e si rafforzino gli hub”

Advertising

AnsaLiguria : Torna a casa moglie nonostante divieto, arrestato marito stalker. Già denunciato atti persecutori, moglie ha chiama… - stefano_gatto97 : RT @ilsecoloxix: #Toti: “Dobbiamo cambiare in fretta le regole per non paralizzare l’intero Paese” #Covid #Omicron - LiguriaNotizie : Sampierdarena, 77enne tiene in casa la madre 93enne morta da 2 mesi - ansa_liguria : Torna a casa moglie nonostante divieto, arrestato marito stalker - sheiswonderland : In Liguria ci sono più di 20mila isolati, per me non ha senso, o cambi le regole delle quarantene per i vaccinati c… -