“Ha convinto tutti”: Inter, firma in arrivo fino al 2025 (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Inter ha chiuso il girone di andata in maniera esaltante. In casa nerazzurra si sta parlando già del rinnovo di Inzaghi. Dopo il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, in tanti non si aspettavano l’Inter così competitiva per la vittoria dello Scudetto a partire già da questo campionato. Nonostante qualche risultato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ha chiuso il girone di andata in maniera esaltante. In casa nerazzurra si sta parlando già del rinnovo di Inzaghi. Dopo il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, in tanti non si aspettavano l’così competitiva per la vittoria dello Scudetto a partire già da questo campionato. Nonostante qualche risultato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

realepatrizia2 : @SimonciniLuigi @SergioDiPasqua4 @FiorellaMannoia Si!? Convinto!? Tutti uomini..che..lasciano mamme mogli e sorell… - Dadodiana8413 : Sono convinto che tutti stavano vedendo il cellulare. - dino_vergati : @VittorioSgarbi @stampasgarbi È convinto ma spero che rimanga deluso non perché tutti sommato non lo meriti ma perc… - Franksson3 : @nanoassassino @lageloni Il problema è anche lui nel momento in cui alimenta e si crogiola nella pericolosa deriva… - Cami71Michele : @djsabbs Aspetta... Da qui al 6...ne passan di cose. Certo che giocatori di squadre al vertice che si contagiano co… -