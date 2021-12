GFVip, ‘Soleil stanotte ti abbraccio’: cosa è accaduto nella notte tra Alessandro e la Sorge (Di martedì 28 dicembre 2021) Quello che a oggi appare come un triangolo, composto da Sophie Codegoni, Jessica Selassié e Alessandro Basciano, potrebbe allargarsi presto e coinvolgere anche Soleil Sorge, con cui Alessandro sembra avere molta affinità. LEGGI ANCHE: — GFVip, Alessandro a Soleil: ‘Ho bisogno di un massaggio’. La reazione della Sorge è epica https://twitter.com/Soleilandia/status/1475675197638336513https://twitter.com/alessiaschiaff1/status/1475710710806155267https://twitter.com/catiuz92/status/1475668995437219849Alessandro infatti prima ha affermato che nel letto usano i cuscini a mò di barriera per evitare di toccare Soleil, ma poi avvisa la stessa Soleil che di notte l’avrebbe abbracciata. “Alessandro: ‘Sole ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) Quello che a oggi appare come un triangolo, composto da Sophie Codegoni, Jessica Selassié eBasciano, potrebbe allargarsi presto e coinvolgere anche Soleil, con cuisembra avere molta affinità. LEGGI ANCHE: —a Soleil: ‘Ho bisogno di un massaggio’. La reazione dellaè epica https://twitter.com/Soleilandia/status/1475675197638336513https://twitter.com/alessiaschiaff1/status/1475710710806155267https://twitter.com/catiuz92/status/1475668995437219849infatti prima ha affermato che nel letto usano i cuscini a mò di barriera per evitare di toccare Soleil, ma poi avvisa la stessa Soleil che dil’avrebbe abbracciata. “: ‘Sole ...

