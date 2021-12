GF Vip 6: tutte le nomination della puntata del 27 dicembre 2021 (Di martedì 28 dicembre 2021) Lunedì 27 dicembre 2021 è andata in onda la 30esima puntata del Grande Fratello Vip 6. Al termine della serata tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno votato in modo palese, tranne gli immuni che votano in segreto all’interno del confessionale. Vi raccomandiamo... Sandokan al Grande Fratello Vip 6: Kabir Bedi è un nuovo concorrente Partiamo dai preferiti. Gli inquilini hanno eletto: Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Manila Nazzaro e Jessica Selassié. A questo si aggiungono gli immuni scelti dalle due opinioniste, Adriana Volpe che fa il nome di Nathalie Caldonazzo, e Sonia Bruganelli che invece salva la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis: “Perché non vedo l’ora che arriviate allo scontro fisico tra di voi e ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021) Lunedì 27è andata in onda la 30esimadel Grande Fratello Vip 6. Al termineserata tutti gli inquiliniCasa più spiata d’Italia hanno votato in modo palese, tranne gli immuni che votano in segreto all’interno del confessionale. Vi raccomandiamo... Sandokan al Grande Fratello Vip 6: Kabir Bedi è un nuovo concorrente Partiamo dai preferiti. Gli inquilini hanno eletto: Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Manila Nazzaro e Jessica Selassié. A questo si aggiungono gli immuni scelti dalle due opinioniste, Adriana Volpe che fa il nome di Nathalie Caldonazzo, e Sonia Bruganelli che invece salva la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis: “Perché non vedo l’ora che arriviate allo scontro fisico tra di voi e ...

