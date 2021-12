Foggia | Corte d’Appello Figc riduce penalizzazione | da 4 a 2 punti

(Di martedì 28 dicembre 2021) LaFederaledellaa Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha parzialmente accolto il reclamo del(Girone C di Serie C),ndo da 4 a 2lain classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.Il club pugliese era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. SportFace.

Cambia ancora la classifica del girone C di Serie C. La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il reclamo del Foggia, riducendo da 4 a 2 pu ...
A più di un mese e mezzo dalla penalizzazione di -4 punti in classifica, il Foggia riceve la notizia della riduzione della propria penalizzazione a 2 punti, con i satanelli che passano a quota 31 nel ...