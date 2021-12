E’ morto Hugo Maradona | fratello di Diego aveva 52 anni

(Di martedì 28 dicembre 2021) E’questa mattinadiArmando, a causa di un arresto cardiaco., 52, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli.è deceduto nella sua abitazione, a poco più di un anno di distanza dalla morte delavvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina. Da calciatore,indossato la maglia dell’Ascoli nel 1988. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - Corriere : Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - paolochiariello : #Juorno #HugoMaradona è morto, colpito da un infarto nella sua casa nella zona flegrea. - rep_napoli : Napoli, è morto Hugo Maradona [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 12:46] -

Ultime Notizie dalla rete : morto Hugo

E'Maradona , 52 anni, ex calciatore (centrocampista) e allenatore di calcio. Il fratello minore di Diego Armando Maradona è deceduto nella mattinata di martedì 28 dicembre nell'abitazione di ...Maradona , fratello di Diego Armando Maradona , èquesta mattina nella sua casa in provincia di Napoli.viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida: il fratello del pibe de oro è ...Si è spento a soli 52 anni Hugo Maradona, fratello del leggendario calciatore, scomparso da poco più di un anno ...Questa mattina altra notizia tragica per la famiglia Maradona con la scomparsa di Hugo a 52 anni. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff t ...