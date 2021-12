Debora Pelamatti: “Il mio ex mi picchiava e mi tradiva, ero un cadavere. Max Pezzali? Per lui era solo un ciccione tatuato, per me è diventato l’amore sano” (Di martedì 28 dicembre 2021) Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali, ha ripercorso la sua vita in un’accorata intervista a Domani, ripercorrendo gli anni bui di una relazione tossica fino all’amore “pulito” trovato con il cantante. “Sono stata tradita. Picchiata. Umiliata. Nel frattempo Max era il mio migliore amico, e poi è diventato la cura“. Per diverso tempo ha dovuto sopportare gli abusi e le violenze sia fisici che mentali di un uomo che diceva di amarla, stessa cosa che ripeteva anche ad altre ragazze. “Ti faccio un esempio emblematico – racconta Debora Pelamatti -. Una sera andiamo a cena in un noto ristorante di sushi a Milano e arrivano Matteo Viviani con la sua bellissima moglie e un bimbo nella carrozzina. Si siedono accanto a noi, ci diciamo buonasera. Fine. Io a metà cena vado in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021), la moglie di Max, ha ripercorso la sua vita in un’accorata intervista a Domani, ripercorrendo gli anni bui di una relazione tossica fino al“pulito” trovato con il cantante. “Sono stata tradita. Picchiata. Umiliata. Nel frattempo Max era il mio migliore amico, e poi èla cura“. Per diverso tempo ha dovuto sopportare gli abusi e le violenze sia fisici che mentali di un uomo che diceva di amarla, stessa cosa che ripeteva anche ad altre ragazze. “Ti faccio un esempio emblematico – racconta-. Una sera andiamo a cena in un noto ristorante di sushi a Milano e arrivano Matteo Viviani con la sua bellissima moglie e un bimbo nella carrozzina. Si siedono accanto a noi, ci diciamo buonasera. Fine. Io a metà cena vado in ...

