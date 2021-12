Covid, Fedriga: tamponi? è lottare contro mulini a vento (Di martedì 28 dicembre 2021) "Dobbiamo anche capire se stiamo facendo dei tracciamenti inutili o se è meglio spostare quella forza lavoro a fare i vaccini perché stare così è lottare contro i mulini a vento". Così Massimiliano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) "Dobbiamo anche capire se stiamo facendo dei tracciamenti inutili o se è meglio spostare quella forza lavoro a fare i vaccini perché stare così è". Così Massimiliano ...

Advertising

atestaltasempre : RT @mgmaglie: Quarantena #covid, Fedriga e Zaia: 'Va rivista per vaccinati'. Rivedere invece tutte le scelte sbagliate, a partire dal #supe… - Alessandrobarix : RT @mgmaglie: Quarantena #covid, Fedriga e Zaia: 'Va rivista per vaccinati'. Rivedere invece tutte le scelte sbagliate, a partire dal #supe… - GianandreaGorla : RT @mgmaglie: Quarantena #covid, Fedriga e Zaia: 'Va rivista per vaccinati'. Rivedere invece tutte le scelte sbagliate, a partire dal #supe… - Tittina93lameyo : RT @mgmaglie: Quarantena #covid, Fedriga e Zaia: 'Va rivista per vaccinati'. Rivedere invece tutte le scelte sbagliate, a partire dal #supe… - Teresaa59 : RT @mgmaglie: Quarantena #covid, Fedriga e Zaia: 'Va rivista per vaccinati'. Rivedere invece tutte le scelte sbagliate, a partire dal #supe… -