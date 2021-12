Costantino Della Gherardesca commenta il nipote Barù al GFVip e Christian Selassié: “Il mio gayradar si è acceso” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo mesi in cui è stato tirato in ballo dalle sorelle e dai media, ieri sera Christian Selassié è entrato al GF Vip per fare una sorpresa a Jessica e Lulù. Mentre andavano in onda le immagini Della reunion familiare, Costantino Della Gherardesca su Twitter ha pubblicato un tweet ironico sul ragazzo. “Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote maschio di Ras Tafari: il mio gayradar si è tinto dei colori Della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”. Il gayradar di Costa però potrebbe essere rotto, visto che Giovanni Ciacci ha assicurato che Christian è etero: “Vi dico tutto quello che c’è dietro a questa storia. Pensate ad una vera lucherinata. Ossia non ... Leggi su biccy (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo mesi in cui è stato tirato in ballo dalle sorelle e dai media, ieri seraè entrato al GF Vip per fare una sorpresa a Jessica e Lulù. Mentre andavano in onda le immaginireunion familiare,su Twitter ha pubblicato un tweet ironico sul ragazzo. “Le due nipoti del Negus hanno un fratello,maschio di Ras Tafari: il miosi è tinto dei coloribandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”. Ildi Costa però potrebbe essere rotto, visto che Giovanni Ciacci ha assicurato cheè etero: “Vi dico tutto quello che c’è dietro a questa storia. Pensate ad una vera lucherinata. Ossia non ...

Lovlyl0ki : Pronta a vedere Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci incatenato davanti cinecittá in segno di protesta #GFvip - miinelauva : @saracodice ma è il nipote di costantino della gherardesca??? - ArgentineBlood : Già leggo troppi tweet sbagliati, Costantino della Gherardesca non dovrebbe partecipare al GF, lui lo dovrebbe cond… - Enchanted_24 : E quando le signorine imploreranno di fare Pechino Express bussando alla porta della magione di Costantino then wha… - fallingforvk : RT @esaurito0o: Ho letto che stasera entra come concorrente Barù il nipote di Costantino della Gherardesca. Per me sono 4 SÌ GRAZIE! #GFvip… -